In Presikhaaf heeft iedereen de invallen gezien, maar ook weer niet

ARNHEM - Als zwaarbewapende anti-terrorismeteams van de Dienst Speciale Interventies donderdagmiddag in de Arnhemse wijk Presikhaaf enkele panden binnenvallen, duiken al snel op elke straathoek groepjes jongeren op, die meteen zeggen te weten wat er gaande is. Maar ze zeggen niks, want niemand wil hier een 'snitch' zijn.

Het is even voor zessen als een groepje jonge mannen bij cafetaria De Gastronoom de hoek om rent, de Roompotstraat in. Een auto blijft op de weg staan. De bestuurder draait zijn raampje open en al snel leunt een man door het raam naar binnen om te vertellen wat er aan de hand is.

Hier is een inval geweest. Leden van de Dienst Speciale Interventies zijn net een rijtjeshuis binnengestormd. Ze zijn hun spullen net aan het opruimen.

Helikopters boven de wijk

'Wat hier gebeurd is?', zegt een van de jongens, terwijl hij zijn capuchon over zijn hoofd trekt. 'En dat zou jij niet weten? Wat doe je hier dan?' Al snel komen meer jonge mannen aangelopen, voornamelijk Turken en Marokkanen. Ze zeggen allemaal haarfijn te weten wat er aan de hand is, maar ze willen niets zeggen.

'Voor 500 euro wil ik je wel alles vertellen. Jij staat hier toch ook niet voor niks?' De jongens schieten weg zodra een cameraman hen in beeld neemt.

Twee mannen staan vlakbij de poort naar de tuin van het huis waar de inval is geweest. Volgens buurtbewoners zijn de twee bekenden van de opgepakte bewoner. Erg spraakzaam zijn ze niet.

Als een verslaggever in de buurt komt, draaien ze hun rug naar hem toe. Ondertussen cirkelen nog steeds twee helikopters boven de wijk. Rechercheurs zijn bezig met het onderzoek in de woning, die twee jaar geleden is gebouwd. Naast de voordeur hangt een stenen hart, versierd met bloemen.

Mondkapjes

Een eind verderop in de wijk, aan de Van Kinsbergenstraat, staan weer groepjes buurtbewoners met elkaar te praten. Een vrouw met kind op de arm vertelt dat ze heeft gehoord dat de invallen te maken hebben met een geplande aanslag.

De berging naast de voordeur van de woning is opengebroken, de cv-ketel is zichtbaar. Rechercheurs doen hier onderzoek met mondkapjes voor. Een overbuurman zegt de hele actie van het begin te hebben gezien. 'Ik heb een filmpje gemaakt, maar die is niet gelukt. Ik werd ook weggestuurd.'

Hij zegt dat er eerder een inval in de woning is geweest. De buurman denkt te weten dat de bewoner toen werd aangehouden in verband met terroristische activiteiten.

Een andere omwonende zegt dat er een Somalisch gezin woonde. Een Somalische buurman zou daar op de bruiloft zijn geweest. 'Ik vroeg nog: een bruiloft thuis? Maar ze bleken alleen samen uit de koran te lezen, er was geen muziek bij. Dus dan weet je het wel.'

Hij meent zich ook te herinneren dat er eerder een inval is geweest, en dat er toen iemand werd aangehouden. 'Zou hij dan gewoon weer daar zijn komen wonen? Dat kan alleen in Nederland. Als je een burenruzie hebt, word je uit huis gezet. Maar als je een aanslag wil plegen, mag je je huis aanhouden.'

