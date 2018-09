Oproep aan inwoners Wehl: 'Vertel je verhaal, dat mag ook onder vier ogen'

DOETINCHEM - Inwoners van Wehl die nu niet in de openbaarheid durven spreken over de problemen rondom Domus in Wehl, kunnen dat ook onder vier ogen doen. Dat heeft burgemeester Boumans van Doetinchem beloofd tijdens de raadsvergadering donderdagavond.

Het agendapunt werd kort behandeld omdat er vragen waren gesteld door Lokaal Belang Doetinchem. Inhoudelijk werd er niet veel gezegd.

Inwoners strijdvaardig

Ondanks dat er van tevoren al verwacht werd dat er niet veel over het onderwerp gesproken zou worden, kwamen er toch nog ruim 30 bezorgde inwoners naar het gemeentehuis. B & W 0 gemelde incidenten, wat een harde leugens en nu de echte waarheid' stond te lezen op een meegebracht spandoek.

'Het is nog steeds onrustig', zegt Angela Middelveld, inwoner van Wehl. 'Er zijn bijna dagelijks incidenten, vervelende incidenten, bedreigingen, onrust. Het wordt tijd dat we aan het woord komen bij de gemeente. Het is wel jammer dat er geen besluit op tafel komt. Ze gaan luisteren, bedanken en dan?'.

30 oktober extra raad

Toch moeten ze nog een tijdje wachten voor ze mogen inspreken. Op 30 oktober is er een extra bijeenkomst over Domus. 'Ik ben bang dat het een keer gaat escaleren voor die tijd', zegt Middelveld.

Tijdens de bijeenkomst kan iedereen die wat kwijt wil dat doen en er wordt informatie uitgewisseld over de problemen. Net voor de vergadering stelt het college van B&W een notitie ter beschikking waarin alle feiten staan rondom Domus.

'Het is goed dat we van gedachten wisselen, maar we zitten niet stil. We houden onze oren en ogen open', zegt burgemeester Boumans.

Incidenten

Opvang Domus kwam de afgelopen periode veelvuldig in het nieuws vanwege verschillende incidenten. Naar aanleiding daarvan werden onder meer drie cliënten van de opvang overgeplaatst. Na de bijeenkomst van 30 oktober wordt gekeken hoe het verder gaat met Domus.

