'Politie-actie groot succes', zegt hoogleraar terrorisme

ARNHEM - 'Een groot succes', noemt hoogleraar terrorisme Edwin Bakker de politieactie van donderdagavond. Het is de grootste actie van de afgelopen jaren. 'AIVD, politie en justitie hebben goed met elkaar samengewerkt.'

'Het onderzoek loopt al vanaf april', weet Bakker. Dat de actie donderdag is uitgevoerd wil niet zeggen dat er een aanslag op korte termijn zou plaatsvinden. Het zegt vooral iets over dat het onderzoek voldoende bewijs heeft opgeleverd.'

Grote jihadistische kern

Volgens Bakker is er in Arnhem en omstreken een grote jihadistische kern. 'Deze is niet gelieerd aan een moskee, maar bestaat vooral uit familiebanden.' Drie van de zeven gearresteerden zijn volgens de hoogleraar al eens veroordeeld voor het uitreizen naar IS-gebied.

Volgens Bakker is achterover leunen dan ook geen optie. 'Het betekent vooral dat de jihadisten bezig zullen blijven. Daar komt bij dat dit niet de enigen zijn. Er is een groep van zeker 70 geradicaliseerde jihadisten in Nederland. Maar het geeft wel een goed gevoel dat onze veiligheidsdiensten zo goed gecoördineerd te werk gaan.'

Zie ook: