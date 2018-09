'Aanpassen bestemmingsplan voor ziekenhuis is ziek voorstel'

DOETINCHEM - Een opmerkelijk raadsbesluit in Doetinchem donderdagavond. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan voor de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis gewijzigd. Bijzonder omdat de Raad van State dinsdag het, nu dus oude, bestemmingsplan behandeld heeft.

De gemeente heeft precies een jaar geleden besloten dat er op de locatie bij de A18 een nieuw ziekenhuis moet komen. 'Maar om nu te voorkomen dat we later alsnog aanvullingen moeten doen, passen we het bestemmingsplan nu al aan', legt wethouder Ingrid Lambregts uit.

De gang van zaken heeft niet iedereens goedkeuring. 'Het is respectloos naar de bezwaarmakers en de democratische rechtsgang in het algemeen om nu, voordat de Raad van State uitspraak doet, de bestemmingsplannen te wijzigen', reageert Steven Kroon van de PvdA.

Kroon: 'Het is een van de belangrijkste besluiten die we de afgelopen jaren genomen hebben. Wij zijn al sinds 2013 voor deze locatie, maar we moeten wel kijken naar het verloop van het proces. Dat is totaal niet goed gegaan'.

'U heeft waarschijnlijk zelf ook geen vertrouwen in het plan aangezien u het nu zelf al aanpast. Het is een invalide en ziek voorstel', aldus Henri-George Moïze de Chateleux van Lokaal Belang Doetinchem.

Wijzigingen in bestemmingsplan

De wijzigingen hebben betrekking op de monumentale boerderij die op de locatie staat, de ontsluiting en het aantal parkeerplekken (minimaal 1675). Zo zijn er onder andere extra maatregelen opgenomen om de monumentale boerderij te behouden en te voorkomen dat het pand wordt ingeklemd.

'De Raad van State staat alleen maar kleine wijzigingen toe en ons is toegezegd dat deze wijzigingen worden meegenomen bij de uitspraak', zegt Lambregts.

De meeste partijen, ook de PvdA, stemden in met de wijzigingen. Volgens onder andere het CDA is alles nu duidelijker en beter geborgd. De VVD noemt de aanvullingen waardevol en een tegemoetkoming richting de bezwaarmakers. ChristenUnie-SGP denkt dat de aanvullingen een gunstige uitspraak van de Raad van State dichterbij brengen. Het gewijzigde bestemmingsplan is aangenomen.

Heikel thema in raad

De plannen rondom de nieuwbouw van het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem zijn al langer en heet hangijzer in de raad. Een aantal partijen wilde dat het Slingeland Ziekenhuis in de stad, op het voormalige plek van werkvoorziening Wedeo, zou komen. Uiteindelijk werd besloten dat de A18-locatie toch een betere plek is.

De Raad van State moet nu een oordeel vellen.

