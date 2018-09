Deel dit artikel:













Burgemeester Marcouch: 'We moeten samenleving beschermen' Foto: ANP

ARNHEM - Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem laat in een schriftelijke verklaring weten geschrokken te zijn van de arrestaties in zijn stad. 'Van zo'n bericht schrik je natuurlijk. Het geeft maar weer aan dat we samen met het Openbaar Ministerie en politie blijvend moeten inzetten op de aanpak van radicalisering.'

Volgens Marcouch is het doel daarbij altijd het beschermen van de samenleving. 'Via de wijkagenten en onze wijkteams houd ik contact met de buurt, want op de omwonenden heeft zo'n arrestatie natuurlijk veel impact.' Marchouch wil niet voor camera of microfoon reageren. 'Het OM en de politie zijn nu bezig met onderzoek en ik wacht de resultaten daarvan af.' In totaal zijn bij invallen in Arnhem en Weert zeven verdachten aangehouden op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag in Nederland. Het gaat om drie Arnhemmers, twee Rotterdammers, een Huissenaar en een man uit Vlaardingen. Zie ook: Mannen vast voor beramen terroristische aanslag

