Apeldoorn wil stoppen met doelgroepenvervoer van PlusOV

APELDOORN - Nathan Stukker, wethouder in Apeldoorn, wil stoppen met het grootste deel van het speciaal vervoer van PlusOV in zijn gemeente. Volgens de wethouder is PlusOV 'te groot en het staat te ver van de mensen af'. Wat deze beslissing betekent voor andere gemeenten weet hij niet: 'die moeten hun eigen afweging maken.'

PlusOV vervoert zo'n 1400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in negen gemeenten in de stedendriehoek en op de NoordVeluwe. Het 'regiotaxi-vervoer', dus de individuele ritjes van en naar het ziekenhuis of familie, gaan volgens wethouder Stukker wel goed.

Hij wil stoppen met het leerlingenvervoer. 'De vraag of Apeldoorn beter wordt van PlusOV spookt al weken door mijn hoofd.' Stukker is ook bestuursvoorzitter van PlusOV, de organisatie is een samenwerking tussen gemeenten. Hij geeft toe dat die twee petten soms tegenstrijdige belangen hebben: 'Deze beslissing neem ik met mijn wethouderspet op.'

MinOV

De raadsvergadering van donderdagavond was bedoeld om in aanloop naar de beslissing - stoppen of doorgaan met PlusOV - de gemeenteraad in dialoog te laten gaan met gebruikers. Voorafgaand aan het statement van de wethouders sprak de raad met zo'n tien insprekers, chauffeurs, maar vooral ouders. Ze zijn allemaal ontevreden: wij noemen het geen plusov, maar minov.

Wie het dossier volgt kent de verhalen van de ouders. Hun boosheid over de communicatie van PlusOV. De woede uitbarstingen die hun kinderen hebben omdat het vervoer niet loopt. De moedeloosheid: 'ik weet niet waar ik moet beginnen met mijn klachtenlijst'.

Alleen op het schoolplein

Met overslaande stem vertelt één van de moeders haar dieptepunt met PlusOV: 'Mijn autistische dochter van acht is op het schoolplein van de buitenschoolse opvang afgezet, terwijl ik had doorgegeven dat die dicht zat. Sindsdien plast ze in bed.'

Met overslaande stem vertelt één van de insprekende moeders aan de gemeenteraad hoe boos ze is: 'gelukkig zag iemand van school haar, ik moet er niet aan denken wat er anders was gebeurd.'

Plan volgt

Die schrijnende verhalen, zo zegt Stukker, heeft hij de afgelopen maanden te veel gehoord. En dus trekt hij - voordat de beslissing op de agenda stond - de stekker uit het Apeldoornse deel van PlusOV. Half oktober komt hij met een plan over hoe hij het vervoer vanaf 1 januari 2019 wil regelen. De overige gemeenten moeten voor 1 november ook een keus maken. Eerste reactie van de verbaasde ouders: 'de vlag kan uit, slechter dan het nu is kan het nooit worden.'

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier.