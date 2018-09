Deel dit artikel:













Motorrijder ernstig gewond na frontale botsing Foto: Pixabay

BARCHEM - Op de Lochemseweg (N312) tussen Barchem en Lochem is donderdagmiddag een motorrijder ernstig gewond geraakt na een frontale aanrijding. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar een ziekenhuis overgebracht.

De motorrijder wilde rond 15.45 uur een auto inhalen toen hij hierbij vermoedelijk een tegemoetkomende bestuurder over het hoofd zag. De motorrijder kon de wagen niet meer ontwijken en knalde er vol op. Gealarmeerde hulpdiensten, waaronder het Mobiel Medisch Team, waren snel aanwezig.



Door het ongeluk was de weg lange tijd in beide richtingen afgesloten voor verkeer.