Teruglezen: Mannen vast voor beramen terroristische aanslag

De leeftijden van de zeven verdachten lopen uiteen van 21 tot 34 jaar. Ze zijn aan het einde van de middag in Arnhem en Weert opgepakt. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) en de politie is met de aanhouding van de mannen een grote terroristische aanslag voorkomen.

Bomvesten en machinegeweren

Het plan was vermoedelijk om met bomvesten en machinegeweren (kalasjnikovs) een aanslag te plegen op een evenement en op een andere plaats een autobom tot ontploffing te brengen. Naar het precieze doel wordt nog onderzoek gedaan.

Bij hun aanhouding waren de mannen in het bezit van vijf handvuurwapens. In het belang van het onderzoek mogen de verdachten alleen contact hebben met hun advocaat. De verdachten worden vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris.

22.45: 'Een groot succes', noemt hoogleraar terrorisme Edwin Bakker de politieactie. Het is de grootste actie van de afgelopen jaren. 'AIVD, politie en justitie hebben goed met elkaar samengewerkt.'

22.30: Veel jongeren in de wijk Presikhaaf zeggen mer te weten over de invalen, maar niemand wil een snitch zijn. Lees het hele verhaal: In Presikhaaf heeft iedereen de invallen gezien, maar ook weer niet

22.15: De politie twitterde een filmpje van de aanhoudingen:

21.55: De reactie van het Openbaar Ministerie (OM):

21.45: Een kaartje van de invallen:

21.30: De SP in Arnhem heeft een debat aangevraagd naar aanleiding van de aanhoudingen. 'Hierbij doen wij een verzoek om het onderwerp radicalisering op de agenda van de eerstvolgende besluitvormende raadsvergadering te plaatsen.'

21.15: Ook in Huissen was een arrestatieteam actief:

21.05: Beelden van de politieacties in Arnhem:

21.00: De gemeente Arnhem komt later op de avond met een schriftelijke verklaring.

20.45: De terroristische groep die een aanslag beraamde, was een 'behoorlijk eind in de voorbereiding'. Maar het was niet zo dat het bijna te laat was, benadrukt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Hij noemt de verijdelde aanslag 'in zekere zin heftig, maar gelukkig ook goed nieuws'.

Bekijk de reactie van minister Grapperhaus:

20.30: Omroep Gelderland zendt om 22.00 uur een extra tv-uitzending uit over de invallen en aanhoudingen.

20.15: De verdachten waren voor een aanslag onder meer op zoek naar vuurwapens en grondstoffen voor bommen. Ook wilden ze hiermee trainen, aldus het OM. Het onderzoek kwam deze maand in een stroomversnelling omdat de voorbereidingen van de groep in een vergevorderd stadium leken te zijn.

20.10: In de Valckenierstraat in Het Broek is nog veel politie. Een filmpje:

20.00: In april begon een strafrechtelijk onderzoek naar de 34-jarige Arnhemmer, met informatie van de AIVD. De man zou met een groep een grote aanslag willen plegen en daarbij veel slachtoffers willen maken.

19.50: De spil in de groep verdachten is een 34-jarige man van Iraakse afkomst uit Arnhem. Hij werd in 2017 veroordeeld omdat hij naar het strijdgebied van IS wilde afreizen. Ook twee medeverdachten zijn hier eerder voor veroordeeld.

19.45: Een tweet van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV):

19.30: Een foto van de politieactie op het Stedumhof in de Arnhemse wijk Vredenburg:

19.26: Het Openbaar Ministerie (OM) komt met een persbericht. Bij een grote politieactie zijn donderdag drie Arnhemmers en een Huissenaar aangehouden op verdenking van het beramen van een terroristische aanslag in Nederland. Ook twee Rotterdammers en een man uit Vlaardingen zitten vast.

19.01: Foto's uit de Van Kinsbergenstraat:

18.46: Volgens onze verslaggever zou er ook een inval zijn geweest in de Van Kinsbergenstraat. Die zou te maken hebben met plannen voor een aanslag.

18.44: Dagblad de Gelderlander meldt dat in een woning op de Stedumhof in de wijk Vredenburg een deur is geforceerd. Een man zou zijn aangehouden.

18.40: Iemand tipt de redactie dat er ook een inval is geweest in de Valckenierstraat in Het Broek. Ook hij hoorde knallen. Een foto van de actie:

18.18: Onze verslaggever hoort dat ook op andere plekken invallen zijn geweest in Arnhem.

18.10: Onze verslaggever vertelt op Radio Gelderland dat omwonenden knallen hebben gehoord. Het arrestatieteam is inmiddels vertrokken. De recherche doet nu onderzoek in de tuin van de woning.

Luister de bijdrage van onze verslaggever terug:

18.08: Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie komt later op de avond met een persbericht. Tot die tijd wordt er geen informatie verstrekt. Ook een woordvoerder van de politie wilde niets zeggen.

18.07: De politieactie in de Roompotstraat trekt veel bekijks:

18.05: Onze verslaggever stuurt een foto door van het arrestatieteam:

17.57: In de Roompotstraat (wijk Presikhaaf) in Arnhem zou een inval zijn geweest in een woning. Onze verslaggever ziet een arrestatieteam; gemaskerde politiemensen met kogelvrije vesten staan voor een woning. De hele buurt is uitgelopen.

