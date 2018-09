Arrestatieteams vallen woningen in Arnhem binnen

In de wijk Presikhaaf ging het om twee rijtjeshuizen aan de Roompotstraat en de Bethaniënstraat. Of bij de invallen aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Op beide adressen wordt nog onderzoek verricht.

Kogelwerende vesten

De gemaskerde politiemensen met kogelwerende vesten trokken veel bekijks. Omstanders zeggen dat ze knallen hebben gehoord.

Foto: Omroep Gelderland

Deur geforceerd

Ook in de Valckenierstraat in Het Broek zou een politieactie zijn geweest. En dagblad de Gelderlander meldt dat in een woning op de Stedumhof in de wijk Vredenburg een deur is geforceerd. Een man zou zijn aangehouden.

Wat de precieze aanleiding is voor de invallen, is niet bekend. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie komt later op de avond met een persbericht. Tot die tijd wordt er geen informatie verstrekt. Ook een woordvoerder van de politie wilde niets zeggen.

