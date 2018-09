Arrestatieteam valt woning in Arnhem binnen; heli's boven de wijk

Het gaat om een rijtjeswoning aan de Roompotstraat. Volgens een verslaggever is de hele buurt uitgelopen. Omstanders zeggen dat ze knallen hebben gehoord.

Foto: Omroep Gelderland

Onderzoek bij de woning

Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. Het arrestatieteam is inmiddels vertrokken. In de tuin van de woning wordt onderzoek verricht.

Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie komt later op de avond met een persbericht. Tot die tijd wordt er geen informatie verstrekt. Ook een woordvoerder van de politie wilde niets zeggen.