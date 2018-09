Fietser gewond na aanrijding op rotonde in Nijmegen

NIJMEGEN - Op de rotonde van de Erasmuslaan en Heyendaalseweg in Nijmegen is donderdagmiddag een fietser geschept door een auto. De fietser raakte daarbij ernstig gewond.

Volgens een videocorrespondent was de klap zo hevig dat de fietser enkele meters werd meegesleurd en vervolgens over de auto werd gelanceerd. Zowel de fiets als de auto raakten zwaar beschadigd. Het slachtoffer is met spoed afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeluk op de rotonde zorgde voor veel oponthoud voor het verkeer.