'Nijmegen volgt eigen regels kamerverhuur niet'

Elsbeth Rooker is een van de bewoners die inmiddels behoorlijke overlast ondervinden van de studenten in de buurt. 'De huizen zijn hier bijzonder gehorig. En sommige studenten maken het gewoon te bont.'

Wim de Jong kan erover meepraten. Hij woont naast een studentenhuis met in de tuin een soort zelfgebouwde jacuzzi van kratjes bier. 'Ik ben radeloos, ja. De hele straat 'verkamert'.'

Nijmegen wil geen quotum

Platform Kamerbreed strijdt al jaren tegen de 'verkamering' in het centrum van Nijmegen: het opdelen van gewone huizen in verschillende kamers die aan onder meer studenten worden verhuurd. Het liefst wilde het platform een quotum voor het maximaal aantal huizen dat in een straat opgedeeld mag worden, maar dat wees de gemeente af.

Uitzicht van bewoner op studentenhuis naast hem. Foto: Omroep Gelderland

Sinds 1 juli 2018 gelden er wel strengere regels. Zo moet nu een huis met drie of meer huurders voortaan al een vergunning hebben, voorheen gold dat pas vanaf vijf bewoners. En volgens het nieuwe beleid mag een huis niet ingesloten worden door kamerverhuurpanden; als er aan de ene kant al een studentenhuis is, moet de vergunning voor het pand twee deuren verderop geweigerd worden.

2500 illegale panden

Overigens is die vergunningsplicht juist een zwak punt in de hele kwestie. Volgens een schatting van de gemeente vorig jaar waren er zeker 1500 panden illegaal in kamers opgedeeld. Een schatting die de gemeente dit jaar richting Platform Kamerbreed al heeft bijgesteld naar 2500.

De eigenaren van die panden konden tot 1 juli van dit jaar een beroep doen op de zogenoemde inkeerregeling. Zij konden alsnog een vergunning krijgen volgens de oude soepelere regels. Maar hier zit het tweede pijnpunt in de zaak. De Omgevingsdienst Nijmegen (ODRN) die de vergunningen verleent en de panden moet controleren, heeft daarvoor veel te weinig capaciteit.

De Professorenwijk in Nijmegen. Illustratie: Google Maps

Tegenover Ralf Nieuwenhuijsen van Platform Kamerbreed verzuchtte een ODRN-medewerker deze zomer nog: 'We hadden niet verwacht dat we zoveel illegale panden zouden overhouden.'

De huizen worden vaak onmiddellijk overgenomen door huisjesmelkers Bewoonster

Maar ook als alle illegale verhuurders alsnog tot inkeer waren gekomen zou de ODRN volgens die zelfde medewerker nooit voldoende capaciteit hebben gehad om al die vergunningaanvragen te behandelen.

De gevolgen daarvan ondervinden de bewoners in de Professorenbuurt waar steeds meer mensen wegtrekken, omdat ze de overlast niet meer aankunnen. Elsbeth Rooker: 'Die huizen worden dan vaak onmiddellijk overgenomen door huisjesmelkers die met de verhuur een veelvoud ontvangen van het bedrag dat ze aan hypotheek kwijt zijn. Zo komen starters er nooit aan te pas.'

Praktijk voldoet niet aan regels gemeente

Bovendien gaat het volgens Rooker om woningen met een WOZ-waarde van onder de 180.000 euro. Volgens het nieuwe beleid van de gemeente mogen woningen onder die WOZ-waarde helemaal niet verkocht worden aan exploitanten die ze te gelde willen maken door middel van kamerverhuur. Juist om te voorkomen dat starters en mensen aan de onderkant van de woningmarkt achter het net vissen.

In de Professorenbuurt gebeurt dit volgens de bewoners dus wel. Bovendien zijn er ook aardig wat 'gewone' woonhuizen die ingesloten zijn door kamerverhuurpanden. Ook al tegen de eigen regels van de gemeente.

'Vreemd als je weet dat je handhaving niet aankan'

Maar verzoeken om handhaving legt de ODRN naast zich neer. Ralf Nieuwenhuijsen vindt dat vreemd: 'Bij een vermoeden van illegale kamerbewoning moeten ze dat eigenlijk controleren en binnen een wettelijke termijn reageren op het verzoek tot handhaving. Daarom nemen ze de aanvraag maar niet in behandeling, want ze kunnen het niet aan. Wel vreemd als je als gemeente vooraf zegt dat er 2500 illegale panden zijn, terwijl je weet dat je de handhaving niet aankan.'

Verantwoordelijk wethouder Tiemens wil niet op de zaak ingaan. Zij zegt dat ze binnenkort met nieuw beleid komt. Dinsdag 2 oktober hebben de bewoners een gesprek met de wethouder. Elsbeth Rooker: 'Ik wil horen waarom dat beleid niet wordt gehandhaafd. Er zijn per 1 juli strengere regels en ze doet er niets mee.'