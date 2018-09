Automobilist vlucht bij politiecontrole en crasht tegen boom

TWELLO - Bij een politiecontrole in Twello is een automobilist op de vlucht geslagen nadat die weigerde mee te werken aan de controle.

De politie zette de achtervolging in, maar raakte de bestuurder kwijt. Even later vonden agenten de auto en inzittende terug bij een boom waartegen de wagen was gecrasht.

Gewond

Hoe het ongeluk kon gebeuren, is niet duidelijk. De automobilist raakte gewond en is meegenomen naar het ziekenhuis. Ook over de identiteit van de bestuurder en de aard van de verwondingen is nog niets bekend.

Waarom de automobilist op de vlucht sloeg, wordt nog onderzocht.

Getuigen

De politie is op zoek naar twee getuigen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Het gaat om twee dames van ongeveer 60 jaar die vanaf Twello naar Wilp fietsten.