Altijd al vrijwilligerswerk willen doen op een kasteel?

.

Of vindt u het leuk om te komen helpen in het Bezoekerscentrum Bakhuis Leur? Kom dan naar onze vrijwilligers-introductiedag op zaterdag 29 september en hoor van ons alles over de mogelijkheden.

Kasteel Hernen organiseert, samen met Bezoekerscentrum Bakhuis Leur, een kennismakingsbijeenkomst voor mensen die interesse hebben om zich als vrijwilliger in te zetten op deze unieke locaties. Tijdens deze middag krijgt u een rondleiding door het kasteel en vertellen wij wat het vrijwilligerswerk inhoudt . Tevens is er de mogelijkheid om ons het hemd van het lijf te vragen.

Voor het kasteel zijn wij op zoek naar gastheren/-vrouwen, handige klussers voor het klusteam, tuinierders, housekeepers vaste collectie, educatievrijwilligers en evenementenhulpen.

Voor Leur zijn wij op zoek naar zowel gastheren/-vrouwen als naar bakkers en (leerling)stokers van de historische takkenbos oven.

Voor re-enacters en ambachtslieden met een middeleeuws ambacht die interesse hebben om dit op Kasteel Hernen te doen, kunnen ook reageren. Voor hen start het programma om 16.00 uur!



Het programma: zaterdag 29 september 2018



15.00 uur: korte rondleiding door het kasteel.

15.45 uur: informatie bijeenkomst in de Ridderzaal

17.00 uur: afsluiting

Voor koffie/thee wordt gezorgd.

Heeft u interesse? Reageren kan hieronder!