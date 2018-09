Feest op de IJsselkade in Zutphen: eerste deel werkzaamheden klaar

ZUTPHEN - Het eerste deel van de inrichting van de IJsselkade in Zutphen is klaar en dat wordt vrijdag feestelijk gevierd. Omwonenden en betrokken partijen zijn uitgenodigd. Er is anderhalf jaar hard gewerkt om de IJsselkade aan te pakken.

De herinrichting van de IJsselkade omvat belangrijke werkzaamheden.

Veiligheid en goed toeven

Sinds vorig jaar april is er gewerkt aan onder andere de waterveiligheid van de stad. Een groot deel van de waterkering is vervangen en moet Zutphen in de toekomst bij hoog water, droog houden.

Ook is het gebied opnieuw ingericht. Parkeerplaatsen zijn verdwenen en het is in de toekomst recreëren en paraderen over de IJsselkade. Zo is er een parkachtig gebied aangelegd. Daarnaast heeft de rijbaan nieuwe bestrating en verlichting gekregen. Ook staat er een beeld van dichteres Ida Gerhardt.

Feest!

Tijdens de festiviteiten vanmiddag wordt er stilgestaan bij historische gebeurtenissen op de IJsselkade waaraan het oorlogsmonument dat daar staat, herinnert. Tijdens de bijeenkomst wordt ook stil gestaan bij wat er allemaal nog moet gebeuren. Volgend jaar start de herinrichting van de IJsselkade tussen het waterwerk en het IJsselpaviljoen.



