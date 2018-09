Klanten PlusOV delen ervaringen in raad Apeldoorn

APELDOORN - Hoewel er nog geen beslissing wordt genomen, is het toch een spannende avond voor Apeldoornse gebruikers van PlusOV. Zij kunnen tijdens de raadsvergadering vertellen over hun ervaringen met de regionale vervoerscentrale.

PlusOV voert de regie over het vervoer van zo'n 1400 leerlingen plus cliënten van de dagbesteding in Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Heerde, Voorst, Zutphen, Hattem en Deventer. Wethouder Strukker van de gemeente Apeldoorn is de bestuursvoorzitter.

Eind oktober wordt besloten of de gemeente Apeldoorn doorgaat met het vervoer van PlusOV. Uit een rondgang van Omroep Gelderland blijkt dat het gros van de deelnemende gemeenten niet ontevreden is over de diensten van de vervoerder. 'In Hattem zijn we tevreden, al is iedere klacht er een te veel.'

Wethouder Jolanda Pierik van de gemeente Brummen vindt dat de kwaliteit ten opzichte van vorig jaar flink is verbeterd. 'Het gaat over de hele linie beter dan vorig jaar. Daar zijn we tevreden over. Tegelijkertijd zijn bij een aantal ritten zaken niet goed gegaan. Elke situatie waarin iets niet goed gaat, heeft grote impact op de betrokken ouders en kinderen.'

Enorme verbetering

Uit eerdere verhalen van Omroep Gelderland blijkt dat dit jaar ongeveer 10% van het vervoer misgaat. Ten opzichte van de chaos van vorig jaar is dat een enorme verbetering. De gemeentes moeten nu beslissen of dat wat hen betreft goed genoeg is.

Oppositiepartijen zijn kritisch. De VVD in Epe overweegt een advies aan het college om te stoppen met PlusOV. GroenLinks in Apeldoorn was voornemens een motie in te dienen om met het vervoer te stoppen.

De gemeente Epe laat ook weten dat het vervoer veel beter gaat dan vorig jaar. 'We vervoeren elke dag ongeveer 160 kinderen en 85 cliënten voor dagbesteding. Op dit moment zijn er een vijftal situaties in het leerlingenvervoer en ongeveer zes in het Wmo-dagbestedingsvervoer die onze aandacht nodig hebben.'

Ook in Epe moet de evaluatie nog plaatsvinden. 'Omdat het zo'n kwetsbare groep is zullen we die beslissing niet nemen op dagkoersen.'

Ook in Heerde is de gemeente tevreden: 'De afgesproken prestaties worden behaald en het gaat significant beter dan vorig jaar. Dit laat onverlet dat er nog wel aan verbeterpunten gewerkt moet worden. Als het aan de gemeente Voorst ligt gaat Plus OV door, maar de gemeenteraad moet ook daar de beslissing nog nemen.

Vorig jaar deed Omroep Gelderland uitgebreid onderzoek naar het speciaal vervoer in onze regio. Bekijk hier ons dossier.