Ondernemersvereniging Epe wil koopzondagen zelf kiezen

Supermarkten in Epe zouden elke zondag open moeten kunnen zijn. En ondernemers van andere winkels zouden zelf de 16 zondagen moeten kiezen waarop ze hun zaak mogen openen. Dat adviseert Ondernemersvereniging Epe (OVE) aan het gemeentebestuur.

In de lokale politiek was de koopzondag jarenlang taboe. Maar sinds de verkiezingen wordt er over de zondagopenstelling gepraat.

De OVE heeft ook aangegeven dat het wenselijk is om ook de winkeliers van retailpark De Meent vrij laten om de koopzondagen in te laten vullen. De Meent moet dan wel de huidige bestemming - grootschalige detailhandel - houden, want de situatie verandert als er ook kleinschalige detailhandel wordt toegestaan.

De ondernemers willen de eerste koopzondag al in december dit jaar invoeren, zo rond kerst. De gemeente Epe heeft het advies ontvangen en onderzoekt de mogelijkheden. Het college neemt er dit najaar een beslissing over.