Overlevende flatexplosie aangehouden door politie Foto: Omroep Gelderland Foto: Politie Gelderland

ARNHEM - De man die op maandagavond 30 juli zwaargewond raakte bij een explosie in een appartement aan de Daphnestraat in Arnhem, is aangehouden. Dat meldt de politie. Twee andere mannen, de 33-jarige bewoner en een 31-jarige Belg, overleden door de ontploffing.