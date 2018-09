Ophaalbrug Oude IJssel Hoog-Keppel komende week dicht

HOOG-KEPPEL - De ophaalbrug over de Oude IJssel bij Hoog-Keppel is komende week afgesloten voor alle weggebruikers en het scheepvaartverkeer. De lagers van de brug worden gerepareerd.

De weg over de Oude IJssel is gestremd voor alle verkeer, dus ook voor fietsers en voetgangers. Verkeer wordt geadviseerd om via Laag-Keppel of via Doesburg te reizen.

De werkzaamheden aan de brug moeten op 5 oktober klaar zijn. De brug is vanaf 17.00 uur weer open.