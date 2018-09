Raadselachtig potje gevonden bij archeologische opgraving

In de periode 800 - 500 voor Christus kon niemand in Nederland en ruime omgeving nog schrijven. Alleen in het gebied rond de Middellandse Zee waren 2500 jaar geleden mensen het schrift machtig.

De cryptische tekens. Bron: gemeente Nijmegen

Klei uit de buurt

Toch staan er tekens op het potje, dat door Nijmeegse archeologen is gevonden in een bijzonder grafveld uit de vroege middeleeuwen. In de kuil lag aardewerk, bot en steen, afkomstig uit het huishouden van een eenvoudige boerengemeenschap. Maar opeens werd dus ook dit potje aangetroffen.

Foto: Gemeente Nijmegen

Volgens archeologen is het potje van regionale makelij, omdat er klei uit de buurt is gebruikt. Het is een raadsel wie de tekens 2500 jaar geleden op het potje heeft aangebracht en waarom. Pas eeuwen later, als de Romeinen in deze streek neerstrijken, leren de bewoners van het rivierengebied pas echt schrijven.

Vraagteken

Of de inscripties daadwerkelijk als schrift bedoeld waren en wat deze betekenen, is ook voor geraadpleegde specialisten op het gebied van Keltische talen nog een vraagteken.

Volgens een woordvoerder van de gemeente Nijmegen zijn er wel overeenkomsten aangetroffen met tekens uit vroege Zuid-Europese alfabetten. Vermoedelijk is iemand met een beperkte kennis van zuidelijk schrift met het potje aan het werk geweest.

Het potje wordt vanaf vrijdag een week getoond in de hal van het Nijmeegse stadhuis. Vanaf 18 oktober is het te zien in Museum Het Valkhof.