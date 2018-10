Herbouw nabij voor verwoest winkelcentrum

NIJMEGEN - Bewoners van de Nijmeegse wijk Weezenhof zijn een stap dichterbij een nieuw winkelcentrum. Het oude winkelcentrum werd in april vorig jaar verwoest door een brand. Sindsdien spreken bewoners van 'verloedering' en een 'spookstad midden in de wijk'.

'De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de toekomstkansen voor de wijkwinkelcentra Weezenhof, Malvert, Meijhorst en het winkelcentrum Dukenburg', schrijft het Nijmeegse college. Voor het winkelcentrum in Weezenhof lijkt herbouw met twee supermarkten het meest voor de hand liggend.

De bewuste brand van vorig jaar in Winkelcentrum Weezenhof. Tekst gaat verder onder de video.



Projectontwikkelaar aan zet

Projectontwikkelaar Ton Hendriks is volgens de gemeente in gesprek met bewoners om te kijken wat wenselijk is. Hendriks sprak eerder al de wens uit voor twee supermarkten, daarnaast wil hij dat het wijkwinkelcentrum groter wordt. Een gemeentewoordvoerder laat weten dat het nog niet bekend is hoe groot het te herbouwen winkelcentrum wordt. De projectontwikkelaar is nu aan zet om met een concreet plan te komen, zo zegt de gemeente.

Het winkelcentrum in Meijhorst moet worden gerenoveerd. De huidige Albert Heijn mag daar uitbreiden en er komt een extra supermarkt: de Lidl. 'Verder wordt een deel van het bestaande winkelcentrum gesloopt en een deel opgeknapt. De plannen hiervoor zijn onlangs gepresenteerd aan de wijk en het bestemmingsplan is al in voorbereiding', schrijft het college.

Jumbo wil groter, maar dat mag niet

In Malvert, bijna om de hoek, mag de huidige Jumbo juist niet uitbreiden. Dat was wel een wens van de supermarkt. 'Het bestemmingsplan staat geen uitbreiding toe, zoals gewenst door de eigenaar van de supermarkt. Het onderzoeksbureau ziet wel kansen in Malvert voor een kleine levensmiddelenwinkel, een kapper en aanvullende horeca', zegt het Nijmeegse college daarover.

Wanneer alle plannen ook werkelijkheid worden, is nog onduidelijk. Een belangrijke stap is met dit voorstel van het college in ieder geval gezet.

