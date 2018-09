Papendal sleept organisatie wereldkampioenschap BMX in de wacht

ARNHEM - Het wereldkampioenschap BMX komt in 2021 naar Gelderland. Topsporttrainingscentrum Papendal in Arnhem deed in juli officieel een bid voor de organisatie en dat is nu aanvaard. Papendal mag als derde Nederlandse locatie in de geschiedenis gastheer zijn van de mondiale strijd.

De BMX-baan die nu op Papendal ligt wordt al gebruikt voor meerdere wereldbekerwedstrijden onder de vlag van de internationale wielerbond (UCI). En die zijn een groot succes, zegt de bond. 'Wij vertrouwen erop dat de organisatie een geweldig wereldkampioenschap neer gaat zetten.'

Trots

Directeur van Papendal Jochem Schellens is trots dat Papendal als winnaar uit de strijd is gekomen. Het voelt als een bekroning voor de organisatie van de diverse World Cup-wedstrijden in de afgelopen jaren, zegt hij.

'We zijn daarmee al tweemaal uitgeroepen tot het best georganiseerde BMX-event en hebben de laatste jaren ook grote stappen gezet door de combinatie met het Framed Festival. Tegelijkertijd realiseren wij ons dat een WK next level is.'

'Meer deelnemers, meer wedstrijddagen, meer bezoekers. Een uitdaging die we, samen met de betrokken partners, met vertrouwen aangaan. Wij worden in 2021 met trots het kloppend hart van de BMX-wereld', aldus Schellens.

Vijf dagen

Het WK in 2021 duurt vijf dagen. Zo'n 4000 BMX'ers in diverse leeftijdscategorieën gaan de strijd met elkaar aan op de baan in Papendal. Er zal nog een tweede startheuvel van vijf meter hoog verrijzen op het complex om voldoende ruimte te bieden.

Het WK BMX kende in 1996 zijn eerste officiële editie. Acht jaar later, in 2004, was Valkenswaard de eerste Nederlandse organisator. In 2014 viel Rotterdam de eer te beurt. De komende twee jaar vindt het WK nog plaats in Heusden-Zolder (België) en Houston (Verenigde Staten), voordat Papendal de organisatie op zich neemt.