Politie pakt duo op na strooptocht door Gelderland

OLDEBROEK - De politie heeft twee mannen aangehouden die verdacht worden van betrokkenheid bij liefst veertien zaken. Vanaf half augustus hielden de mannen van 34 en 28 jaar een ware strooptocht door verschillende plaatsen, waaronder zes in Gelderland.

De mannen worden verdacht van diefstal uit hotels in Nunspeet en Vierhouten en diefstal van auto's in Ermelo en Oldebroek. Bovendien zouden ze betrokken zijn geweest bij een oplichtingszaak in 't Harde.

Met de aanhouding van de twee denkt de politie in één klap meerdere zaken te hebben opgelost.

Buit op tafel

Agenten hielden de mannen dinsdag aan, niet lang nadat de verdachten inbraken in een winkel in Elburg. De spullen die ze bij die inbraak meenamen lagen nog open en bloot op tafel.

Vrijdag worden de mannen voorgeleid aan de rechter-commissaris.