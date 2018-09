Marjolein Bastin: Van natuurtekeningen in Libelle tot wereldwijde bekendheid

NUNSPEET - Van een wekelijkse rubriek in het tijdschrift Libelle tot kaarten en kalenders die wereldwijd verkocht worden; de Veluwse illustrator Marjolein Bastin heeft met haar natuurtekeningen een groot publiek weten te bereiken. Haar originele aquarellen zijn zelden te zien. Het Noord Veluws Museum in Nunspeet is dan ook trots dat ze die in de nieuwe tentoonstelling kan presenteren.

Marjolein Bastin heeft altijd een sterke band gevoeld met 'alles wat groeit en bloeit, vliegt en kruipt.' Om deze fascinatie met anderen te kunnen delen, begon ze met tekenen. De natuur op de Veluwe, waar ze sinds haar negende woont, is daarbij een belangrijke bron van inspiratie.

Wereldwijde doorbraak

Na de kunstacademie in Arnhem werkte Marjolein voor verschillende reclamebureaus en uitgeverijen. In 1974 begon ze haar samenwerking met het tijdschrift Libelle, waarin ze sinds 1980 haar natuurtekeningen publiceert. Haar internationale doorbraak beleefde ze toen ze werd ontdekt door het Amerikaanse bedrijf Hallmark, dat onder andere kaarten en kalenders maakt. Inmiddels is haar werk ook te vinden op onder meer servies, beddengoed en allerlei cadeau-artikelen. Verder zijn haar kinderboeken over Vera de Muis in meerdere talen vertaald.

De Amerikaanse interesse zorgde ervoor dat er een hele nieuwe wereld voor Marjolein openging: De natuur daar betekende voor haar 'onbekende vogels, nieuwe bloemen, vreemde vlinders', aldus Bastin. 'Ik moest weer helemaal van voren af aan beginnen, alles moest ik opzoeken! En nu wil ik de schoonheid van Amerika weer delen met al mijn Nederlandse vrienden, net zoals ik mijn Amerikaanse vrienden weer laat zien hoe mooi de Nederlandse natuur is.'

'Veluwe is thuis'

Marjolein Bastin en haar man verdelen hun tijd tussen hun huizen in Nederland, Zwitserland, de Verenigde Staten en de Kaaiman-eilanden. Maar de Veluwe blijft een speciale plaats innemen. 'Waar we ook vandaan komen is het altijd weer een genot op de Veluwe terug te komen: de vogels rond de vijver, de geuren van de tuin, de bossen en de rust die dit alles uitstraalt. Thuis.', zegt ze daarover. Het is dan ook geen toeval dat de tentoonstelling ter gelegenheid van haar 75e verjaardag in het Noord Veluws Museum te zien is.

De tentoonstelling 'Marjolein Bastin- tekenen is ademen' is vrijdag officieel geopend en is tot en met 17 maart volgend jaar te zien.