De Gier: NEC-Go Ahead mooi affiche tussen twee volksclubs

NIJMEGEN - Trainer Jack de Gier beseft dat NEC vrijdagavond goede zaken kan doen in de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles.

"Ja, een geweldige wedstrijd. Wij staan gedeeld tweede met Cambuur en een puntje achter Go Ahead. Sowieso een mooi affiche en ook nog eens waarschijnlijk om de eerste plaats. In hun wedstrijden zie je terug dat zij het publiek op een bepaalde manier mee willen nemen. Dat willen wij ook graag. Het zijn twee vergelijkbare volksclubs."

NEC kreeg dinsdag een geweldige impuls door winst op eredivisionist Excelsior in de beker. "Daar kunnen we veel positieve dingen uithalen en dat geeft een goed gevoel. We kijken altijd hoe we een tegenstander kunnen en willen bestrijden en daar lagen wel mogelijkheden in. Ik vond dat we wat minder begonnen, maar daarna gooiden we de schroom van ons af en zeker de tweede helft domineerden we wel. We raakten ook niet in paniek na een 2-0 achterstand, dat siert de ploeg. We halen juist het voetbal dan weer naar voren en dat wordt dat ook beloond. Iedereen die dinsdag speelde is fit. Rens van Eijden is er nog niet bij, deze wedstrijd komt net te vroeg voor hem."