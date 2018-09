Opnieuw stakingen bij AkzoNobel

ARNHEM - Na de stakingen van de afgelopen dagen bij de AkzoNobel-vestigingen in Wapenveld en Sassenheim zijn de acties nu uitgebreid naar Hengelo en Arnhem. Dat meldt vakbond CNV.

Bestuurder en Akzo-onderhandelaar Arthur Bot. 'AkzoNobel heeft tot dusver uiterst reële eisen van ons genegeerd. De werknemers pikken dat niet langer. Ze hebben het gevoel dat ze een oor wordt aangenaaid door de onderneming waarvoor ze zich al jaren inzetten.'

Productie ligt plat

Eerder waren de AkzoNobel-vestigingen in Wapenveld en Sassenheim al stilgelegd. Nu wordt opnieuw geen verf geproduceerd in Sassenheim. Deze donderdag liggen de chemiefabriek in Hengelo en de productie in Arnhem plat.

Tegelijkertijd wordt een protestmanifestatie georganiseerd bij het oude hoofdkantoor aan de Velperweg in Arnhem.

Bot geeft aan dat de acties voort zullen duren: Hij vindt dat AkzoNobel meer toeschietelijk moet zijn, wil de directie van de aanhoudende acties af zijn.

