Buwalda is de Go Ahead-kenner bij NEC

NIJMEGEN - Robin Buwalda is in de selectie van NEC de Go Ahead-kenner.

De verdediger speelde vorig seizoen een half jaar op huurbasis in Deventer. "Het is een club die de ambitie heeft om ook te promoveren en daar gaan ze ook voor. Het is een heel leuk stadion om in te spelen. Een fanatieke aanhang, net zoals hier. Er is veel veranderd. Er staan nog maar twee jongens in de basis van vorig jaar. Voor ons is het een hele belangrijke pot."

Buwalda speelde afgelopen dinsdag in de beker voor het eerst dit seizoen weer in de basis. "Ik heb lekker mijn minuten kunnen maken. De kans is niet heel groot dat ik morgen ook speel. Ik heb hier nog één jaar en wilde niet weg. Ik wil me gewoon bewijzen aan de trainer en de club en stapje voor stapje voel ik dat ik dichterbij kom. Ik vond vorig jaar dat we ook wel een goede ploeg hadden. De sfeer en de kwaliteit waren echt wel oké. Nu hebben we wel wat meer ervaring en rust in het team en zijn de resultaten ook nog eens goed. We moeten vooral rustig blijven en plezier uitstralen."

NEC wint dit seizoen telkens maar heel nipt. "Zolang dat zo is, ga je gewoon voor het kampioenschap, lijkt me toch."