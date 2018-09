Brug over Oude IJssel bij Hoog-Keppel dicht

HOOG-KEPPEL - De ophaalbrug over de Oude IJssel bij Hoog-Keppel wordt komende week afgesloten. Van maandag tot vrijdag kunnen weggebruikers geen gebruik maken van de oversteek.

'In die tijd worden de lagers van de brug gerepareerd', zo laat het Waterschap Rijn en IJssel weten. De ophaalbrug wordt maandagochtend 1 oktober om 7.30 uur afgesloten. De brug is vanaf vrijdagmiddag 7 oktober rond 17.00 uur weer open voor weggebruikers.



Wegverkeer kan volgens het Waterschap omrijden via de brug bij Laag-Keppel, of de hoge brug in Doesburg. De brug wordt tijdens de werkzaamheden overigens ook afgesloten voor scheepvaartverkeer.