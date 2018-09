Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Velp krijgt doelgroepenbad bij nieuw zwembad

VELP - Er komt een doelgroepenbad en een peuterbad in het nieuwe zwembad in Velp. De gemeenteraad van Rheden stemde daarmee in. Volgens de gemeente Rheden voldoet dit bad aan een sterke behoefte vanuit de inwoners. Zowel gebruikers als huisartsen als fysiotherapeuten hebben om de baden verzocht.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

redactie@studiorheden.nl

De financiering van het doelgroepenbad wordt gedaan vanuit een Wmo-budget dat de raad daarvoor al eerder beschikbaar stelde. De afgelopen jaren zijn met dit budget al diverse voorzieningen, zoals dorpshuizen, de PlusBus en Het Raadhuis gerealiseerd. Daarnaast zijn diverse openbare gebouwen zoals sporthal De Dumpel toegankelijk gemaakt. Trots Marc Budel, de wethouder Sport: 'Ik ben blij voor onze inwoners dat er een nieuwe zwembad met doelgroepenbad en peuterbad komt in Velp. Onze aanpak, door Wmo-geld in dit bad te investeren, is misschien wel uniek te noemen in Nederland. Ik ben er trots op dat we dit bad op deze manier kunnen realiseren. En wie weet is dit wel een idee voor andere gemeenten.”