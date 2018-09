Dode in Wolfheze niet door misdrijf om het leven gekomen

WOLFHEZE - De dode persoon die woensdagochtend werd aangetroffen op de Wolfhezerweg in Wolfheze is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat laat de politie weten.

De identiteit van de dode persoon is bekend bij de politie en de familie is ingelicht. De politie wil verder geen toelichting geven op de omstandigheden waaronder de persoon is aangetroffen.

Ook wil zij niet zeggen of het om een man of vrouw gaat of de leeftijd noemen. Voor de politie is de zaak verder afgesloten, zegt een woordvoerder.

