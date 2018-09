Miljoenentekort Ede voor Wmo en Jeugdzorg

EDE - De gemeente Ede heeft binnen het Sociaal Domein op de onderdelen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdzorg een extra tekort van paar miljoen euro.

De financiële nood is nu al duidelijk zichtbaar bij Jeugdzorg, in de nabije toekomst verwacht men bij de Wmo ook de klappen op te moeten vangen. Het college gaat samen met de raad onderzoeken hoe deze tekorten opgevangen kunnen worden, blijkt uit een memo die naar de Edese raad is gestuurd.

'Nog steeds zoekende'

Hester Veltman, wethouder Financiën vertelt dat het tekort hoger is dan men voor de zomer dacht: ‘We hebben drie jaar geleden de verantwoordelijkheid over het Sociaal Domein gekregen en het is soms nog steeds zoeken hoe het nu precies gaat. Het is heel ingewikkeld.’

Veltman stelt de kwestie goed te onderzoeken om in de toekomst het Sociaal Domein er beter uit te laten zien.

Tekorten lopen op

Door de Wmo kunnen mensen die niet zelfredzaam zijn zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Lex Hoefsloot, Wethouder Wmo vertelt EDE TV Nieuws dat de tekorten bij Wmo nu nog behapbaar zijn, maar zullen oplopen door de vergrijzing en maatregelen van het Rijk.

Wethouder Jeugdzorg Leon Meijer vertelt aab EDE TV Nieuws dat de tekorten vooral bij Jeugdzorg zichtbaar zijn. Bekijk het item, inclusief de interviews met Leon Meijer, Lex Hoefsloot en Hester Veltman hier.