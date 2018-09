Deel dit artikel:













Hoogste punt Integraal Kindcentrum gevierd Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

BENEDEN-LEEUWEN - In Beneden-Leeuwen is vanmorgen gevierd dat het hoogste punt is bereikt van de bouw van het Integraal Kindcentrum, het IKC. In dit centrum worden verschillende organisaties samengebracht op het gebied van de ontwikkeling van kinderen.

De kosten van 5,6 miljoen vormen de grootste investering van de gemeente West Maas en Waal in mensenheugenis. Het IKC is bedoeld voor kinderen van 0 tot 14 jaar, en brengt het basis- en voortgezet onderwijs dichter bij elkaar. In het IKC zullen de basisscholen De Leeuwenkuil en De Wijzer, twee technieklokalen van het Pax Christi College in Beneden-Leeuwen en kinderopvang/peuterspeelzaal worden ondergebracht. Onderlingen kruisbestuiving Doordat de verschillende onderwijsvormen bij elkaar zitten kan er volgens de gemeente eenvoudig kruisbestuiving plaatsvinden. Zo kan een leerling van de Pax kennis maken met de zorg, onder andere door het meelopen op de peuterspeelzaal in het IKC. Volgend jaar moet het IKC gebruiksklaar zijn. De Nederlandse vlag en die van Maas en Waal gingen in top bij de bouw. Er waren kinderen bij de plechtigheid, die in plaats van het traditionele pannenbier een vruchtensapje kregen om te proosten.