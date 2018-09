Waxinelichthoudergooier weer terug in kliniek

WINTERSWIJK MEDDO - De 37-jarige Erwin L., die op Prinsjesdag in 2004 een waxinelichthouder naar de gouden koets gooide, is weer terecht. Hij heeft zich vrijwillig bij de kliniek gemeld waar hij wordt behandeld.

De Meddonaar kwam vlak voor Prinsjesdag niet terug van onbegeleid verlof tijdens zijn verblijf in de Van Der Hoeven Kliniek in Utrecht. Omdat werd gevreesd dat hij mogelijk iets van plan was tijdens Prinsjesdag startte de politie een zoekactie. Er werden huiszoekingen gedaan bij vrienden en sympathisanten, maar L. werd daar niet aangetroffen.

Op 18 september werd ook de woning van Nico van den Ham, een kennis van de 'waxinelichthoudergooier', onderzocht. Van der Ham meldde een paar dagen later dat Erwin L. zich vrijwillig heeft gemeld bij de Van der Hoeven Kliniek. 'Ik heb net uitgebreid met hem gesproken. Hij klinkt enigszins opgewekt en hij heeft, zoals ik ook wel van hem had verwacht, zich keurig gedragen', aldus Van den Ham.

De politie kon donderdag nog niet bevestigen of L. zich inderdaad had gemeld bij de kliniek.



