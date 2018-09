Politie gooit het over andere boeg bij aanpak autobranden

ENSCHEDE - Een speciale 'autobrandenbijeenkomst' in Enschede deze middag. De politie Oost-Nederland, waaronder ook Gelderland valt, schakelt de hulp in van anderen om na te denken over een terugkerend probleem: autobranden.

Op de zogenoemde Safety Campus, waar de brandweer kan oefenen met objecten die in de fik staan, komen onder meer verzekeraars, jeugdwerkers, journalisten en experts uit de autowereld bij elkaar om het te hebben over autobranden.

Kijk hier naar een reportage die Omroep Gelderland eerder maakte over branden in Ede:

Dader pakken lukt vaak niet

De reden is volgens politiewoordvoerder Simen Klok dat de politie er vaak niet alleen uitkomt. 'Er zijn regelmatig golven aan autobranden in de regio, waar wij een hoop energie instoppen. Maar het lukt lang niet altijd om een dader te pakken. Daarom dachten wij: we draaien het eens om.'

Daarmee bedoelt Klok dat de politie het over een andere boeg gooit, en zich ook wil richten op preventie. 'Dat is meer een maatschappelijk dan een politievraagstuk', zegt de woordvoerder.

Hoe gaat dat nu?

Het leek de politie een goed idee om zo samen na te denken over een oplossing. Ook de brandweer is aanwezig bij de bijeenkomst en zal een auto in brand steken, zodat de gasten een goed beeld krijgen van hoe dit nu eigenlijk in zijn werk gaat.

Gelderland kent inmiddels een lange geschiedenis met autobranden. In Culemborg gaat het geregeld mis, in Ede was het de laatste jaren vaak hommeles en ook in Wageningen en Arnhem stonden of staan geregeld auto's in brand.

