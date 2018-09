Lekkerste speculaas van Nederland komt uit Gelderland

GARDEREN - Bakkerij Schuiteman uit Garderen mag zich 'lekkerste speculaasbakker van Nederland' noemen. Een vakjury van de coöperatie van Nederlandse bakkers en een consumentenjury riepen Schuiteman uit tot de beste van 286 speculaasbakkers uit heel Nederland.

Eigenaren Sander en Martina van den Top namen de zaak ruim drie jaar geleden over. Naast de bakkerij in Garderen hebben de twee ook een vestiging in Voorthuizen.

Drie soorten speculaas

Van den Top zegt vereerd te zijn met de titel die hem is toegekend. Hij zond de laatste jaren vaker zijn speculaas in, maar haalde daarmee steeds niet de top. 'Dit najaar hebben we ons recept aangepast en nu staan we op nummer één. Dat is geweldig', laat hij weten.

De speculaaskeuring kende drie aparte producten: speculaasjes met amandelen, speculaasjes zonder amandelen en gevulde speculaas. Bakkerij Schuiteman kwam als winnaar uit de bus in de categorie 'speculaas zonder amandelen'.

Meer Gelders succes

Sander en Martina van den Top kregen voor hun bakkerswerk een 8 van de vakjury en een 8,75 van de consumentenjury. Hun gemiddelde kwam daarmee op 8,38 uit, hoger dan de concurrentie.

In elk van de categorieën werd een provinciale winnaar aangewezen. Voor Gelderland zijn dat dit jaar Bakkerij Toebast uit Hoevelaken en Bakkerij Verba uit Brakel. Zij werden gekozen als beste Gelderse bakkers in de categorieën speculaas met amandelen en gevuld speculaas.