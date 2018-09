Gelderland Helpt: 'Papa heeft een masker op en dat zet hij soms af '

TIEL - 'Ik ben twee keer naar Afghanistan geweest en daar draag ik de littekens van bij me'. Robert Ghielen, 43 jaar, is een luchtmachtveteraan. Tijdens zijn missies in 2007 en 2009 in Uruzgan hield hij een dagboek bij en schreef hij gedichten aan zijn vrouw en toen nog ongeboren dochter, die inmiddels 10 jaar is. Het boek is voor hem inmiddels zijn levenswerk geworden. Hij wil naast het bundelen van verhalen ook op zoek gaan naar veteranen die hun gevoel bij hun missie net als Robert hebben vastgelegd in een tatoeage.

In de uitzending van Gelderland Helpt met Sonja Booms vertelt Robert zijn verhaal. Hij hoopt met zijn boek met verhalen, gedichten wat voor anderen te kunnen betekenen. 'Ik hoop dat mensen kracht kunnen halen uit mijn boek'.

Zelf heeft Robert zoveel tatoeages dat hij de tel kwijt is, maar hij heeft onder andere op zijn schouder een grote leeuw met een litteken op zijn gezicht en het veteranenlogo in zijn nek en op zijn bovenarm heeft hij de namen van zijn dochters met daarom heen scherven. De missies hebben nog altijd diepe impact op het leven van Robert: 'Sommige zeggen wel dat ik vaak vrolijk ben en lach maar dat is de buitenkant'. De strijd tijdens de oorlog is voor hem voorbij, maar hij is nu in gevecht met een posttraumatische stress stoornis, ofwel PTSS.

Trauma

'In 2014 ging het balletje rollen bij mij en mijn gezin dat het niet helemaal goed ging, het sluipt erbij in. Tijdens een ziekenhuisbezoek gaf een chirurg mij het advies: je moet gaan praten. In het begin dacht hij dat het niet zo heftig zou zijn en dat het een lichte vorm was. Maar hij heeft zich gerealiseerd dat een lichte vorm niet bestaat. 'Het is chronisch, dus het gaat nooit meer weg.'

'Jong, en toch een beetje uit op een stukje avontuur. Daar ging je dan, op naar het onbekende. Eenmaal terug was het een mooi avontuur, tot de jaren erna. Nu, nu start voor mij pas het gevecht, de strijd aangaan met PTSS'. Gedicht van Robert

Papa heeft een masker op

Ook op het gezin is de impact groot, zegt Robert. 'Mijn kinderen weten het. Papa heeft een masker en dat zet ik soms af op mindere dagen en dan schiet ik in de herbeleving en voel ik de angst weer en constante waakzaamheid.' Ondanks dat het beter gaat met Robert, wordt hij nog dagelijks geconfronteerd met zijn klachten: 'Ik heb een lang traject van therapie en medicatie achter de rug, maar werken gaat voor mij niet.'

Ben je net als Robert op uitzending geweest en heb jij een tatoeage laten zetten gerelateerd aan jouw uitzending? Robert komt graag met je in contact.