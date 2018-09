Dieven slaan hun slag bij zeven auto's in één Doetinchemse wijk

DOETINCHEM - In de nacht van zondag op maandag hebben dieven toegeslagen in de Doetinchemse wijk Wijnbergen. Op verschillende plekken braken ze auto's open en roofden ze airbags en navigatieapparatuur uit auto's.

Wijkagent Frans Geerdink laat via Twitter weten dat zeven slachtoffers inmiddels aangifte hebben gedaan. Het zou met name gaan om eigenaren van auto's van de merken Seat en Volkswagen.

Een maand geleden was een wijk in Huissen al doelwit. Daar werden in één nacht zes auto's opengebroken. Ook daar gingen de dieven aan de haal met airbags en navigatieapparatuur.

