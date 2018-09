Gouden Van Vleuten ook favoriet in wegwedstrijd op WK

INNSBRUCK - Annemiek van Vleuten heeft al goud te pakken op de wereldkampioenschappen wielrennen in Innsbruck.

Ze prolongeerde dinsdag haar titel op de tijdrit. De 35-jarige Wageningse geldt vandaag ook als topfavoriet bij de wegwedstrijd. De grootste concurrente komt waarschijnlijk uit haar eigen ploeg met Anna van der Breggen, die in het voorjaar superieur was. Maar in de laatste rechtstreekse confrontaties was Van Vleuten telkens de sterkere.

Bij het WK op de weg haalde Annemiek van Vleuten nog nooit een medaille. Haar beste prestatie was vorig jaar in het Noorse Bergen, waar ze vierde werd. Vaak was het parcours niet selectief genoeg, zoals in 2011 en 2016. In 2014 was ze in topvorm, maar kon ze niet deelnemen door een val in de ploegentjdrit. En in 2015 werd ze vanwege een val op een trainingskamp in Italië niet geselecteerd. In 2012 en 2013 reed ze in dienst van Marianne Vos, die beide keren ook het goud pakte.