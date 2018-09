Vele honderden miljoenen om files te verminderen bij knooppunt Hoevelaken

HOEVELAKEN - Het knooppunt Hoevelaken wordt voor 774 miljoen euro vernieuwd. De aansluitende delen van de A28 en de A1 worden verbreed en dat moet ervoor zorgen dat het aantal files drastisch afneemt.

Ook worden geluidmaatregelen genomen die de overlast voor de omgeving moeten verminderen. Dat laat minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in een verklaring weten.

Knooppunt Hoevelaken. Tekst loopt hieronder door:



Foto: Google Earth

De schop gaat in 2021 in de grond. De werkzaamheden moeten in 2023 zijn afgerond.

