Ochtendfiles vallen mee bij IJsselbrug Doesburg, ondanks spoedreparatie

ELLECOM - De spoedreparatie aan het wegdek op de IJsselbrug bij Doesburg zorgde woensdagmiddag en -avond voor veel frustratie bij gedupeerde automobilisten. Zij stonden lange tijd in de file en liepen daarmee grote vertragingen op tot anderhalf uur. Donderdagochtend ziet het er iets beter uit, al is het nog wel druk.

Het verkeer kan sinds woensdag slechts over één rijstrook over de IJsselbrug. Ook donderdag leidt dat tot vertragingen. 'Het beeld dat je hier ziet is een lange rij automobilisten die voor de brug aan beide kanten staat te wachten', zegt verslaggever Jeroen Mäkel die ter plaatse is bij de 'Poort van de Achterhoek'.

Niet zo lang als gisteren

Rijkswaterstaat heeft verkeersregelaars ingezet die de massa auto's met rode lampen naar de overkant dirigeren. Woensdag werden zij om 17.00 uur 'naar huis gestuurd'.

Donderdagochtend waren ze weer ter plaatse. 'Ik heb het idee dat de overlast nu wat minder erg is dan gisteren. De wachttijden lijken niet zo lang als gisteren', zegt Jeroen Mäkel.

Verslaggever Jeroen Mäkel is in Doesburg bij de IJsselbrug (de tekst gaat verder onder het fragment):

Dodelijk ongeval

Een aantal weken geleden vond een dodelijk ongeval plaats rond de IJsselbrug. Daarom wordt de brug nu met spoed gerepareerd. Die onaangekondigde reparatie valt nog eens samen met nieuwe asfalteringswerkzaamheden, die gepland staan vanaf vrijdagavond.

Volgende week worden bovendien van maandagochtend tot vrijdagavond de parallelwegen en fietspaden langs de weg aangepakt. Dat kan opnieuw tot verkeershinder leiden.