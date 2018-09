Voorkeur voor huisvesting arbeidsmigranten bij werkgevers

GAMEREN - Het 'brede maatschappelijke panel arbeidsmigranten' in Zaltbommel heeft een duidelijke voorkeur voor de huisvesting van deze groep op het terrein van ondernemers. In de meeste gevallen gaat het hier om tuinders. Die conclusie trok wethouder Van Leeuwen woensdagavond na de tweede bijeenkomst met het panel.

Als tweede keuze wordt genoemd huisvesting in de dorpen en wijken en als derde grootschalige opvang. Bij deze derde optie wordt meer gedacht aan opvang op bedrijventerreinen. Het zal dan gaan om grote werkgevers die arbeidsmigranten in dienst hebben. Wethouder Van Leeuwen noemde hierbij de grote logistieke bedrijven Mainfreight en DHL in Zaltbommel.

De wethouder wil wel eisen gaan stellen aan de bebouwing op de bedrijven. Zo moet opvang bij de bedrijven goed landschappelijk worden ingepast en mag er niet hoger worden gebouwd dan de kassen op het bedrijf. Ook moeten de voorzieningen comfortabel zijn om in te wonen.

Ook nog enquête onder de bevolking

De gemeente Zaltbommel gaat de uitkomsten van de paneldiscussie meenemen in het onderzoek dat breder onder de bevolking wordt gehouden. Het panel bestond voornamelijk uit betrokkenen, zoals buurtbewoners, werkgevers en uitzendorganisaties. Volgende week start in Zaltbommel een enquête waarbij iedereen zich mag uitspreken over de huisvesting van arbeidsmigranten.

De discussie over de arbeidsmigranten in Zaltbommel liep vorig jaar hoog op toen er plannen waren voor een grootschalige opvang bij Zuilichem. Daar stak de gemeente toen een stokje voor. Ontwikkelingen werden stopgezet en er werd een bredere discussie opgezet. Eind dit jaar moet het nieuwe beleid echt vorm krijgen.