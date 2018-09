Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Gewonde hond vastgebonden aan boom Foto: Politie Wijchen

HERNEN - De politie van Wijchen is op zoek naar de eigenaar van een hond die aan een boom in Hernen vastgebonden heeft gezeten. Het teefje is gewond aan een voorpoot. Volgens de politie was het teefje onlangs bevallen van puppies.

De hond werd woensdagavond rond 18.30 uur nabij de Dassenloop aangetroffen. De dierenambulance heeft de hond meegenomen en naar een asiel gebracht. Mensen die de hond herkennen of weten wie haar baasje is, kunnen de politie bellen op 0900-8844. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52