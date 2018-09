Trainer Slutskiy is verbijsterd: 'Hier had nooit gespeeld mogen worden'

VOLENDAM - 'Win and forget', waren de eerste woorden van Leonid Slutskiy toen hij uit de kleedkamer kwam na afloop van de zwaar bevochten 2-1 bekerzege in Volendam. 'Dit was echt gevaarlijk.'

Vitesse controleerde zeker voor rust vrij simpel het bekerduel met de amateurs van RKAV, maar kreeg ook kansen tegen. Na rust bleef een matig Vitesse de betere ploeg, maar de thuisploeg uit Volendam maakte het de profs nog even zenuwachtig. Het bleef echter bij 2-1 en dus zit Vitesse in de koker voor de volgende ronde.

Slutskiy repte na afloop van de benauwde overwinning niet over het spel. De verbijsterde en boze Rus sprak vooral over de omstandigheden op het volle amateurcomplex in Volendam. 'We hebben gewonnen en we moeten het direct vergeten', waren zijn eerste duidelijke woorden. 'We controleerden het duel zeker voor rust, maar het is toch moeilijk. We hadden veel wijzigingen en dit zijn altijd lastige wedstrijden.'

Geen licht

Vitesse speelde aan het IJsselmeer op een verouderd kunstgrasveld met slecht licht. Slutskiy vond dat maar niks. 'Het was voor mij een grote verrassing. Dit is gewoon gevaarlijk', ging de flamboyante coach behoorlijk tekeer. 'Niemand ziet elkaar binnen vijf meter. We spelen eigenlijk zonder licht', overdreef Slutskiy enigszins. 'Dat irriteert natuurlijk op het veld. Het is een automatische reactie van spelers. Het geeft een negatieve indruk allemaal. Voor mij een grote verrassing, hoewel ik het vooraf al gezegd heb.'

Vriendschappelijk duel

Ook over het kunstgras was hij kritisch. 'Het is hartstikke droog, want er was niets gesproeid vooraf. Hier had vanavond helemaal niet gespeeld mogen worden. 200 meter ligt een stadion (van FC Volendam, RvdM). Ik heb ook gevraagd waarom spelen we daar niet? Nu leek het meer op een vriendschappelijke wedstrijd, maar dit is bekervoetbal. De kortste weg naar Europa.'

Vitesse verloor in Volendam Martin Odegaard met een handblessure. De huurling van Real Madrid werd direct overgebracht naar een ziekenhuis. Waarschijnlijk heeft de Noor een vinger of zijn middenhandsbeentje gebroken. Dat wordt morgen duidelijk.