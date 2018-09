Gedeputeerde: 'Opvang zwerfkatten taak van gemeenten, maar provincie wil wel meedenken'

ARNHEM - Als er problemen ontstaan met de opvang van zwerfkatten, dan wil de provincie Gelderland daar gemeenten mee helpen. Dat zegt Gelders gedeputeerde Peter Drenth.

De Provinciale Staten discussieerden over de zwerfkatten omdat de Gedeputeerde Staten hadden aangekondigd geen toestemming meer te geven om gevangen verwilderde katten weer uit te zetten in de natuur. Nu gebeurt dat wel omdat organisaties als Stichting Zwerfkatten Nederland verwilderde katten in de natuur vangen en steriliseren. Sociale katten krijgen een nieuw huis, maar katten die te veel zijn verwilderd gaan terug het bos in. Het doel is om te zorgen dat er niet teveel katten komen.

'Wat gebeurt er met die katten'

Een motie van de Partij voor de Dieren om toch toestemming te geven om zwerfkatten in het bos te blijven uitzetten, heeft het niet gehaald. Ook de ChristenUnie was kritisch: 'Wij hebben er ook belang bij dat er niet teveel katten in de natuur rondzwerven. Die zorgen voor schade. Maar heeft de gedeputeerde er eigenlijk wel over nagedacht wat er gebeurt als die ontheffing niet wordt gegeven. Wat gebeurt er dan met die katten?'

Het opvangen van zwerfdieren is vooral een taak van de gemeenten, stelt gedeputeerde Peter Drenth. Maar als de opvang problemen oplevert, wil hij wel meedenken. Hoewel gemeenten daar dan dus wel zelf om moeten vragen.

De vraag is nu wel wat Stichting Zwerfkatten Nederland zolang met de gevangen katten moet doen. De vergunning om dieren terug te zetten in de natuur is vandaag verlopen.