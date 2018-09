Van spandoek tot koffie malen: Arnhemse raadsleden hebben geen zin in nieuwe huisregels

ARNHEM - Een spandoek, zelf koffie malen en een rolletje snoep. Eigenlijk alles wat burgemeester Ahmed Marcouch aan banden wilde leggen tijdens raadsvergaderingen, komt voorbij. Het is duidelijk: de huisregels zijn niet bij alle raadsleden goed gevallen.

De SP heeft een spandoek opgehangen. En Gerrie Elfrink had zijn eigen koffiemachine meegenomen om zichzelf van koffie te voorzien, zonder naar de gang te hoeven lopen.

Vooral van het gemaal van Elftink was Marcouch niet gediend. 'Het is theater en wij zijn met serieuze zaken bezig. U stoort de vergadering, als u koffie wilt halen ga dan naar buiten.' Toen Elfrink daarmee doorging kreeg hij een waarschuwing. Hij weigerde te stoppen omdat hij naar eigen zeggen zin had in koffie, maar wel graag de vergadering wil bijwonen. 'Het is een ludieke actie, ik denk dat overal de pleuris uitbreekt als je de koffie weghaalt.'