Bieze mag blijven: gedeputeerde overleeft kunstgrasdebat

ARNHEM - Gelders gedeputeerde Conny Bieze mag blijven. Ze is vandaag zonder veel kleerscheuren uit het debat gekomen over het gedogen van overtredingen bij afvalverwerker Vink uit Barneveld. Een motie van wantrouwen en een verzoek om een onderzoek vanuit Provinciale Staten naar het gedoogbeleid kreeg geen steun.

Het debat was aangevraagd door de SP, GroenLinks en de Partij voor de Dieren. De aanleiding was een uitzending van Zembla waaruit bleek dat er al een jaar een grote hoeveelheid kunstgrasmatten zonder vergunning lag opgeslagen bij afvalbedrijf Vink.

Gemeenten betaalden 10.000 tot 20.000 euro voor de inname van deze matten met als doel om ze te recyclen. In plaats daarvan werden ze opgeslagen. Gedeputeerde Bieze gaf in de uitzending aan dat de provincie de situatie gedoogt. 'Want waar moeten we anders met het afval heen?', was haar conclusie.

Statenleden niet geïnformeerd

Veel Statenleden maakten zich kwaad omdat gedeputeerde Bieze niet had gewaarschuwd dat de uitzending van Zembla eraan zat te komen. De Whatsapp van Karin Jeurink van de PvdA ontplofte tijdens de uitzending. Ze was verrast, omdat ze niet op de hoogte was van de kwestie. Ook Pieter Plug van de ChristenUnie was niet te spreken dat hij niet was geïnformeerd door de gedeputeerde.

'Ik heb alleen het beleid uitgelegd aan Zembla. Ik heb gehandeld volgens het beleid en dus was een informatieplicht niet aan de orde', legt Bieze uit. 20 september is er voor de laatste keer een inspectie geweest bij Vink. De gedeputeerde kon niet vertellen of daar wel of geen overtredingen in naar voren zijn gekomen. Dat neemt Plug haar kwalijk. 'Dat had u ons vandaag moeten kunnen vertellen.'

'Bizar dat gedeputeerde dit beweert'

De meeste kritiek in Provinciale Staten is gericht op het interview van Conny Bieze in Zembla. Zelf zegt ze daarover dat ze van tevoren niet wist waar het interview over zou gaan en dat ze daarom onmogelijk de Staten vooraf had kunnen informeren. Bovendien blijft ze achter haar uitspraken staan: 'Wat ik gezegd heb is zoals we het beleid uitvoeren en zoals het bedoeld is. Dat dit anders overkomt, is de verantwoordelijkheid van de journalistiek.'

De maker van de aflevering, Roelof Bosma, reageerde op Twitter. 'Bizar dat gedeputeerde beweert dat ze vooraf niet wist waarover het interview ging. Meerdere keren hebben we haar communicatieafdeling ingelicht over onze uitzending en zelfs over de vragen die we zouden gaan stellen.'

Ook stelt hij dat er sinds april van dit jaar vaak contact is geweest met het provinciehuis en dat de belangrijkste vragen van de uitzending vooraf waren gecommuniceerd.

SP, PvdD en GroenLinks vinden een gedoogvergunning voor een bedrijf dat steeds opnieuw de regels willens en weten overtreedt niet op zijn plaats. Maaike Moulijn, Partij voor de Dieren: 'Die gedoogbeschikking moeten we ongedaan maken'. GroenLinks maakt zich zorgen over de vrijbrief die een dergelijke gedoogbeschikking is voor andere bedrijven.

'Niet gevaarlijk'

Uiteindelijk zijn de opgeslagen kunstgrasmatten niet gevaarlijk voor de volksgezondheid, stelt Bieze. Daarmee is wat CDA en VVD betreft de kous af. Bovendien heeft de gedeputeerde gehandeld zoals ze moest doen, menen de partijen.

Daar is de PVV het niet mee eens. Die vindt dat de gedeputeerde zich er erg makkelijk vanaf maakt, en vragen over het gedoogbeleid ontwijkt. De partij komt met een motie van wantrouwen, maar die wordt door geen van de andere partijen in Provinciale Staten gesteund.

Gedeputeerde Bieze trekt uiteindelijk wel het boetekleed aan en geeft toe dat ze de Staten beter had moeten informeren. Paul Kusters, SP: 'We zijn blij met het boetekleed, maar het is wel een klein boetekleed. De gedeputeerde is met de hakken over de sloot gegaan'.