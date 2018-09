Twintig sensoren met camera gaan bezoekersaantallen Nijmegen meten

NIJMEGEN - De gemeente Nijmegen laat twintig sensoren in de binnenstad plaatsen om actuele bezoekersstromen in kaart te brengen. Daarvoor wordt in totaal 60.000 euro uitgetrokken. Het gaat om een proef van een half jaar.

'Gemeente en ondernemers hebben behoefte aan actuele informatie over de binnenstad, om de ontwikkelingen te kunnen volgen en snel te kunnen bijsturen bij veranderingen', schrijft het Nijmeegse college. Duidelijk moet worden hoeveel mensen waar en wanneer lopen.

Sensoren 'AVG-proof'

In de te plaatsen sensoren zit een geïntegreerde camera, die gebruik maakt van intelligente beeldverwerking. Ondanks de privacy-gevoeligheid zegt de gemeente aan alles te hebben gedacht. 'Het instrument is voorgelegd aan de privacy officier van de gemeente en akkoord bevonden', schrijft het college. Videobeelden worden niet opgeslagen of verzonden, de gemeente Nijmegen is eigenaar van de data en gegevens zijn altijd geanonimiseerd. 'Beelden worden direct omgezet en zijn niet te herleiden tot een bepaald persoon', valt er te lezen in de brief.

Nijmegen is de eerste Nederlandse gemeente die het meetinstrument gaat inzetten. Veel gemeenten werken al wel met het meten van bezoekers via wifi. Deze nieuwe methode gaat een stap verder. De ondernemers kunnen met de data bijvoorbeeld hun personeelsbeleid bepalen. De gemeente kan een inschatting maken van de waarde van vastgoed. Duidelijk wordt namelijk waar het druk en minder druk is, en op welk moment. Ook de inrichting van openbare ruimte kan met de gegevens worden verbeterd, zo zegt het college. De data is namelijk direct te analyseren.

Start dit najaar

De proef start dit najaar en loopt tot het voorjaar van 2019. Mocht de gemeente de pilot voortzetten en in 2019 door willen met de data-verzameling, dan kost dat bijna 35.000 euro.