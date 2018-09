Deel dit artikel:













Bijzondere kroonluchter verlaat na 600 jaar kerk in Zutphen voor het eerst Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - Het wordt een hele klus: voor het eerst in 623 jaar verlaat de gigantische middeleeuwse kroonluchter van de Sint Walburgiskerk in Zutphen zijn thuis. De kaarsenkroon, zoals het ding heet, gaat tijdelijk de kerk uit voor een tentoonstelling over hertogin Maria van Gelre in Museum het Valkhof in Nijmegen.

De rijkversierde smeedijzeren kaarsenkroon hangt sinds 1395 in de kerk en heeft zijn plek sindsdien niet verlaten. Het object is 2,70 meter hoog, heeft een diameter van 2,64 meter en weegt naar schatting ruim 200 kilo. Tekst loopt door onder de foto: Foto: Omroep Gelderland Omdat de kaarsenkroon zo groot is, past hij niet door de deur en moet hij in verschillende stukken gedemonteerd worden voor de tijdelijke verhuizing. De kaarsenkroon is rond 1395 vervaardigd en is één van de zes Jeruzalemluchters die nog in Europa te vinden zijn. Ze symboliseren het hemelse Jeruzalem, het ‘reisdoel’ van de middeleeuwse gelovige. Luister hier naar een bijdrage van verslaggever Marc Loeven: Te zien in Het Valkhof In samenwerking met de Radboud Universiteit organiseert Museum Het Valkhof de tentoonstelling Ik, Maria van Gelre. De hertogin en haar uitzonderlijke gebedenboek. Maria werd hertogin van Gelre en gravin van Zutphen toen zij in 1405 trouwde met de Gelderse hertog Reinald IV. Deze eerste grote expositie over Maria van Gelre vertelt het levensverhaal van deze haast moderne, zelfbewuste middeleeuwse vorstin en 'powervrouw'. Je kunt de tentoonstelling vanaf 13 oktober bekijken. Zie ook: Bijzondere samenwerking Ridders van Gelre en Museum Het Valkhof Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52