Vitesse boekt benauwde bekerzege bij amateurs van RKAV Volendam

VOLENDAM - Vitesse heeft de volgende ronde van de KNVB beker bereikt, maar makkelijk ging dat niet. In de slotfase kwamen de amateurs van RKAV Volendam nog terug tot 2-1. Daar bleef het bij.

Eindstand RKAV Volendam - Vitesse 1-2

afgelopen in Volendam. Vitesse gaat door in de beker!

89e: kansen voor Darfalou en Zwarthoed (Volendam) aan de andere kant. Vitesse heeft het benauwd, maar lijkt met de schrik vrij te komen.

84e: een schitterende goal van afstand verrast Pasveer compleet. De keeper staat vrij ver voor zijn doel. Het is dus 2-1 geworden door Nick Tol, zoon van Pier Tol. Voormalig speler van het grote AZ uit de jaren '80.

80e: Volendam heeft zeker kansen gekregen, maar de krachten lijken nu toch echt weg. Vitesse is ook niet echt gevaarlijk meer.

65e: Echt gevaarlijk is Vitesse niet (meer) in de tweede helft. Alleen nog een kopbal over het doel van Doekhi waar misschien meer in had gezeten.

48e: Tweede helft is begonnen en Vitesse krijgt direct een kans. Bruns schiet na een vloeiende aanval over rechts net over het Volendamse doel.

Ook in de grote kantine kijkt iedereen door het raam naar het veld. De Volendammers leven volop mee en geloven nog in een ommekeer

45e: Rust! Vitesse staat met 2-0 voor in Volendam, hoewel de amateurs nog een tweede grote kans kregen zojuist.

41e: Darfalou maakt het voor Vitesse allemaal nog wat makkelijker. Hij maakt de 0-2, nadat Volendam de bal niet goed weg weet te werken na een voorzet van Max Clark. De Algerijn is wel alert.

36e: Eerste grote kans Volendam. Jeffrey Veerman stuurt Van der Werff en Doekhi op fraaie wijze het bos in, maar Pasveer redt knap in de korte hoek.

Vitesse controleert het duel

25e: De Algerijnse spits Darfalou bijna met de 2-0 voor Vitesse. Zijn schot spat uiteen op de lat. In de rebound nog een kans voor linksback Clark.

16e: Uit de corner scoort Maikel van der Werff bij de tweede paal. Het is 1-0 voor Vitesse dat zijn gewenste, snelle voorsprong te pakken heeft

15e: Bruns probeert het door de as, maar het is druk daar. Schotje gaat naast via een Volendams been. Corner.

10e: nog weinig opwinding in Volendam. Vitesse controleert wel, maar nog geen grote kansen.

Slutskiy wenst zijn collega van Volendam, Sander Middelbeek, succes vanavond (foto onder)

De spelers komen oplopen. Het licht is matig, het kunstgrasveld slecht. Onder deze omstandigheden zal Vitesse de klus moeten klaren vanavond. Op de achtergrond het stadion van FC Volendam, de profs dus.

Natuurlijk mag Jan Smit niet ontbreken. Hij is er zelf niet, maar heeft wel een eigen 'stadion' op het amateurcomplex.

Heel veel belangstelling! Volendam lijkt echt uitgelopen voor dit duel met Vitesse.

Bryan Linssen, nog altijd niet fit vanwege enkelklachten, meldt zich bij de hoofdtribune.

Vitesse won in 2017 de beker, maar enkele maanden ging de Arnhemse club keihard onderuit in Amsterdam tegen zaterdaghoofdklasser Swift. Dat gebeurde na strafschoppen.

dit is het kunstgras vanavond in Volendam waar Vitesse straks gaat spelen.

Roy Beerens: 'dit kunstgras is slechter dan slecht.'

Toen werd er gespeeld op een verouderd kunstgrasveld en ook nu is de ondergrond van een slechte kwaliteit. Bij de amateurs van Volendam spelen namen als Henny Schilder, Erik Veerman, Stephan Plat en Harry Zwarthoed. Ze hebben allen een profverleden.

Vitesse komt aan met de bus bij RKAV aan de Dijk in Volendam.

Slutskiy geeft veel spelers rust bij Vitesse. Serero, Büttner, Karavaev en Matavz beginnen bijvoorbeeld op de bank. Remko Pasveer staat onder de lat.

Opstelling: Pasveer, Karami, Doekhi, Van der Werff, Clark; Bero, Bruns, Foor; Odegaard, Darfalou, Beerens.