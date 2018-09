Journalist Freek Jansen zegt rol binnen De Graafschap af

ARNHEM - Voetbaljournalist Freek Jansen heeft een functie binnen de Raad van Commissarissen van De Graafschap afgezegd. 'Het was een mooie uitdaging geweest.'

door Richard van der Made

geboren Duivenaar werd al geruime tijd geleden gepolst voor een rol als voetbalman in de RvC. Jansen speelde zelf in de jeugd van de Achterhoekse club en zijn jongere broer Wouter maakte onderdeel uit van de hoofdmacht. Tegenwoordig woont de journalist in Leiden. Hij volgde enkele jaren De Graafschap en is nu voor Voetbal International watcher van onder meer Ajax en het Nederlands elftal.

Aanwezig bij De Graafschap

De Graafschap beschikt al enkele jaren niet over iemand in de Raad van Commissarissen die voetbalzaken in portefeuille heeft. De clubleiding vond Jansen daar de geschikte persoon voor. Beide partijen voerden enkele gesprekken en de 35-jarige Jansen bezocht in de voorbereiding ook al wedstrijden van De Graafschap. Ook was hij gisteravond samen met directeur Ostendorp en technisch manager Hofstede aanwezig bij het bekerduel tegen VVSB in Noordwijkerhout.

'De Graafschap is mijn club'

Uiteindelijk besloot Jansen toch af te zeggen. 'Ik heb een paar goede gesprekken gehad. Natuurlijk heb ik er goed en serieus over nagedacht. Het is zeker een mooie uitdaging. De Graafschap is mijn club. Ik heb er een verleden en de RvC bestaat uit een leuke mix van jonge en oudere Achterhoekers. Dat sprak me zeker aan. '

Lastige combinatie

Beide functies zouden waarschijnlijk met elkaar gaan schuren. Jansen: 'Er zitten helaas te veel haken en ogen aan. De combinatie met mijn werk voor Voetbal International is gewoon te lastig en daarom heb ik besloten om het niet te doen.'